ua ru
Сб, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев и область завтра накроет гроза

Новина українською →
Киев, Суббота 01 июля 2023 14:05
Киев и область завтра накроет гроза Фото: Киев и область завтра накроет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве и области завтра, 2 июля, ухудшится. Возможен дождь с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГВА.

Киевскую область и столицу накроет гроза. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Жители Киева и области призывают во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, также рекомендуют не парковать возле них авто.

В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор" по номеру: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в "Киевзеленстрой": 0442724018 ; 0444834045. Также при падении деревьев можно обратиться к спасателям на линию 101 или по телефону 0444303713. При травмировании людей звоните по телефону 103.

Погода в Киеве

По прогнозам синоптиков сегодня в столице без осадков, но завтра днем возможны кратковременные дожди с грозой.

Температура воздуха днем в Киеве ожидается в пределах +27 +29 градусов. Ночью столбики термометров покажут +17 +19 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegra.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Непогода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Аренда от 4 тысяч. В каком районе Киева самое дешевое жилье
Аренда от 4 тысяч. В каком районе Киева самое дешевое жилье
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны