ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди в течение суток и жара до +33. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 02 августа 2023 14:41
Дожди в течение суток и жара до +33. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз в Украине на 3 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в четверг, 3 августа, будет отличаться осадками, которіе будут держаться как ночью, так и днем. При этом, на фоне осадков не спадет и жара, которая на юге достигнет до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении

Как отметили синоптики, на остальной территории будет без осадков. Что касается температуры воздуха, то ночью она будет держаться на уровне +13...+18°, а на юге и востоке страны - +17...+22°

"Днем 25-30°, в Одесской области до +33°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°", - добавили синоптики.

Дожди в течение суток и жара до +33. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Жара идет в Украину

В ближайшие дни, к концу текущей недели в Украине ожидается жара до +40 градусов. В частности, 4-6 августа в солнце будет серьезно "жарить". Правда, жара не зацепит западные регионы. Ранее в "Укргидрометцентре" отмечали, что погода в августе будет жаркой на протяжении всего месяца. Правда дожди тоже отступать не будут. Подробнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации
Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине