Дожди отступят, но не повсюду: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 21 сентября, еще будет дождливой, но осадки отступят из восточных и южных регионов. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно, в южной части переменная облачность.

Временами небольшой дождь, в северных, ночью и в восточных областях умеренные дожди. Лишь на юге страны, днем также в Луганской, Донецкой областях и Днепропетровской без существенных осадков.

Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с.

При этом в карпатских горах ожидается дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +5 +8 градусов, днем +11 +14;

на западе ночью +4 +7, а днем +11 +14 градусов;

в восточных областях ночью +5 +9 градусов, днем +15 +17;

на юге страны ночью +7 +10, а днем +15 +18 градусов;

в центральных областях ночью +5 +8 градусов, днем +12 +14.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9 градусов, а днем +12 +14.