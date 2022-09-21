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Дожди отступят, но не повсюду: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Среда 21 сентября 2022 07:00
Дожди отступят, но не повсюду: какой будет погода в Украине сегодня Фото: дожди сегодня отступят, но не везде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 21 сентября, еще будет дождливой, но осадки отступят из восточных и южных регионов. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно, в южной части переменная облачность.

Временами небольшой дождь, в северных, ночью и в восточных областях умеренные дожди. Лишь на юге страны, днем также в Луганской, Донецкой областях и Днепропетровской без существенных осадков.

Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с.

При этом в карпатских горах ожидается дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +5 +8 градусов, днем +11 +14;
  • на западе ночью +4 +7, а днем +11 +14 градусов;
  • в восточных областях ночью +5 +9 градусов, днем +15 +17;
  • на юге страны ночью +7 +10, а днем +15 +18 градусов;
  • в центральных областях ночью +5 +8 градусов, днем +12 +14.

Дожди отступят, но не повсюду: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9 градусов, а днем +12 +14.

Дожди отступят, но не повсюду: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, что в Карпатах непогода продолжается, вчера местами снега насыпало выше колен.

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