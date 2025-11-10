RU

Общество Образование Деньги Изменения

Дожди, туманы и теплая ночь: синоптики дали прогноз погоды на 10 ноября

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 10 ноября
Автор: Наталья Кава

В Украине 10 ноября будет преобладать облачная погода. Небольшие осадки прогнозируются в западных и северных областях, а в южных и большинстве центральных регионов ночью ожидаются умеренные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью и утром на большей части территории страны, кроме севера, будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, в западных областях - от 1 до 6 градусов. Днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла, на юге - от 11 до 16.

На Киевщине 10 ноября также будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Температура в области ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 8 до 13. В Киеве ночью прогнозируют 7-9 градусов тепла, днем - 10-12 градусов тепла.

 

Также, в ночь на 10 ноября и утром почти по всей Украине, за исключением северных областей, прогнозируется туман.

Похолодание в Украине

Уже в начале следующей недели в Украине ожидается заметное снижение температуры. По данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.

