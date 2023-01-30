Дожди и снег не отступают. Какую погоду стоит ожидать в Украине до конца недели

В Украине с 31 января по 3 февраля ожидаются снег, мокрый снег и дожди. При этом к концу недели прогнозируется гололед и штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

По прогнозу синоптиков, завтра, 31 января, в Украине ожидается небольшой снег, днем местами с дождем.

В среду, 1 февраля, в Украине, кроме юга, и в четверг, 2 февраля, в западных и северных областях прогнозируется небольшой мокрый снег, а в Карпатах умеренный снег. На остальной территории без существенных осадков.

В пятницу, 3 февраля, ожидается небольшой снег, а в южной части страны местами небольшой мокрый снег и дождь. При этом в большинстве областей местами гололед, на дорогах местами гололедица. Также в западных областях возможны отдельные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов мороза, а днем от -2 до +4 градусов

В среду и в четверг в южной части страны местами ожидается потепление до +5 +8. При этом на высокогорье Карпат ночью и днем прогнозируется -4 -9 градусов.

В Крыму температура воздуха местами +1 +3 градуса, а днем от -3 до +3. При этом в пятницу в южной части ожидается +1 +7 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

Отметим, что сегодня в Украине в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

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