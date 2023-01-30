Дождь, снег и сильный ветер. Синоптик назвала "невезучие" регионы в прогнозе на сегодня
Сегодня, 30 января, снег и мокрый снег следует ожидать в западных областях, ближе к вечеру осадки придут в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую области. Также небольшие мокрый снег или дождь вероятны в Крыму, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в Украине
"Остальные территории Украины будут принадлежать сухой воздушной массе", - рассказала синоптик.
Она тоже предупредила, что сегодня на западе и севере Украины предполагается более сильный ветер, порой порывы до 15-20 метров в секунду.
По данным Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины пока особо не изменится.
"Днем от 2 мороза до 2 тепла", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
В столице большую часть суток будет без существенных осадков, но ветер усилится, днем 0, +1 градус.
Как сообщалось, ощутимые морозы в Украину вернутся, начиная с субботы, 4 февраля.
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