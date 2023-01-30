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Дождь, снег и сильный ветер. Синоптик назвала "невезучие" регионы в прогнозе на сегодня

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Украина, Понедельник 30 января 2023 07:00
Дождь, снег и сильный ветер. Синоптик назвала "невезучие" регионы в прогнозе на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 января, снег и мокрый снег следует ожидать в западных областях, ближе к вечеру осадки придут в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую области. Также небольшие мокрый снег или дождь вероятны в Крыму, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

"Остальные территории Украины будут принадлежать сухой воздушной массе", - рассказала синоптик.

Она тоже предупредила, что сегодня на западе и севере Украины предполагается более сильный ветер, порой порывы до 15-20 метров в секунду.

По данным Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины пока особо не изменится.

"Днем от 2 мороза до 2 тепла", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице большую часть суток будет без существенных осадков, но ветер усилится, днем 0, +1 градус.

Как сообщалось, ощутимые морозы в Украину вернутся, начиная с субботы, 4 февраля.

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