Дожди и сильный ветер: синоптик рассказала, какой погоды ждать 28 мая

Завтра, 28 мая, почти по всей территории Украины будут преобладать дожди. Лишь на востоке будет без существенных осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

"Рискую получить шквал (опять же метеословечко) критики, но мне нравится пока такая погода - когда периодический тихий дождь, умеренное тепло и хорошо дышится", - написала Диденко.



Температура воздуха 28-го мая в Украине ожидается в пределах от +18 до +24, на востоке до +26, а на западе +16+20 градусов. При этом на востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер.

Погода в Киеве

В столице завтра местами возможен дождь. Температура воздуха в течение дня будет от +18 до +20 градусов.