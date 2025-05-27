ua en ru
Вт, 27 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дожди и сильный ветер: синоптик рассказала, какой погоды ждать 28 мая

Вторник 27 мая 2025 15:06
UA EN RU
Дожди и сильный ветер: синоптик рассказала, какой погоды ждать 28 мая Иллюстративное фото: синоптик рассказала, какой погоды ждать 28 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Завтра, 28 мая, почти по всей территории Украины будут преобладать дожди. Лишь на востоке будет без существенных осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

"Рискую получить шквал (опять же метеословечко) критики, но мне нравится пока такая погода - когда периодический тихий дождь, умеренное тепло и хорошо дышится", - написала Диденко.
Можливо, це зображення (‎карта та ‎текст «‎1005 1010 H マッいル T 995 1000 1025 1000 T H T 1005 هم 1020 1005 1000 NORMAN II 1015- 1000 1015 1010 990 995 NORMANI 1005 QUINTO 1015 1005 H 1025 1020 1020 1025 1015 H 30 H/VANESSA NESSA H 1010 H Namen: I IRENA BWK/FU-Berlin www.wetterp www.wetterpate.de pate.de orhersage Bodendruck (hPa) für: Mi. 28.05.25 2UTC Basis ICON 27.05.2500+036h ٥ DeutscherWetterdienst 1020 H 100 T H 1010 T ー 1015 1020 DWD‎»‎‎)

Температура воздуха 28-го мая в Украине ожидается в пределах от +18 до +24, на востоке до +26, а на западе +16+20 градусов. При этом на востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер.

Погода в Киеве

В столице завтра местами возможен дождь. Температура воздуха в течение дня будет от +18 до +20 градусов.

Погода на тыджень

Также мы писали, что погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Как изменились вражеские обстрелы "Шахедами": Игнат объяснил тактику россиян
Как изменились вражеские обстрелы "Шахедами": Игнат объяснил тактику россиян
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам