Дожди и сильный ветер: синоптик рассказала, какой погоды ждать 28 мая
Завтра, 28 мая, почти по всей территории Украины будут преобладать дожди. Лишь на востоке будет без существенных осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
"Рискую получить шквал (опять же метеословечко) критики, но мне нравится пока такая погода - когда периодический тихий дождь, умеренное тепло и хорошо дышится", - написала Диденко.
Температура воздуха 28-го мая в Украине ожидается в пределах от +18 до +24, на востоке до +26, а на западе +16+20 градусов. При этом на востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер.
Погода в Киеве
В столице завтра местами возможен дождь. Температура воздуха в течение дня будет от +18 до +20 градусов.
Погода на тыджень
Также мы писали, что погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.
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