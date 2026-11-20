Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Умеренные дожди, в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом. Лишь на северо-востоке страны ночью без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (в северных областях местами), в южной части до 24 м/с.

Температура днем 10-16°, в северной части 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток около 0°.

Фото: какой будет погода в Украине 20 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области будет облачно, прогнозируются дожди.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем 2-7 ° тепла, в Киеве 5-7 ° тепла.