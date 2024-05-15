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Дожди и умеренное потепление: какой будет погода в Украине завтра

Украина, Среда 15 мая 2024 13:22
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Дожди и умеренное потепление: какой будет погода в Украине завтра Фото: погода в Украине 16 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 16 мая, в Украине ожидаются дожди с умеренным потеплением. Самые большие осадки будут наблюдаться в центральной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

В четверг дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, Тернопольской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Как отмечает синоптик, возможны несущественные осадки также в Житомирской и Киевской областях.

На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается, в то же время температура будет умеренно повышаться.

"Максимально в четверг она составит +15+19 градусов, в Закарпатье до +22 градусов", - отмечает Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 16 мая местами есть вероятность периодического небольшого дождя.

Ночью +5+7 градусов, днем +15, +16 градусов.

К концу недели в столице станет теплее.

"В дальнейшем в Украине станет теплее, однако погода будет неустойчивой, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно", – отмечает синоптик.

Погода на этой неделе

Как отметили синоптики, на этой неделе в Украине будет дождливая погода. Осадки ожидаются на территории всей страны, однако их распределение будет неравномерным.

Прогнозы синоптиков читайте подробнее в материале РБК-Украина.

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