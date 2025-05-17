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Дожди и грозы охватят большинство регионов Украины: где ожидать осадков завтра

Суббота 17 мая 2025 14:55
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Дожди и грозы охватят большинство регионов Украины: где ожидать осадков завтра Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 18 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

В Украине будет облачно с прояснениями, в восточных и северо-восточных областях, а также днем в Карпатах ожидаются умеренные дожди, на остальной территории - местами небольшие осадки с грозами.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в Карпатах возможны порывы до 15-20 м/с.

Дожди и грозы охватят большинство регионов Украины: где ожидать осадков завтра

Температура ночью на Правобережье будет колебаться от +4 до +9 °C, на Левобережье +8...+13 °C, днем - от +12 до +17 °C, на юго-востоке - до +23 °C.

В Карпатах ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем - умеренный снег с дождем, температура будет держаться в пределах 0...+5 °C.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу 18 мая будет прохладно, +10+12 градусов, будет идти дождь.

В воскресенье дожди уже прекратятся, будут солнечные прояснения и потеплеет до +15°C градусов.

Погода в Украине на почтаку мая

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на май 2025 в Украине. Так, температура воздуха в мае по всей Украине будет держаться в пределах +15...+19 градусов, а в горах - около +12...+14 градусов. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Что касается осадков, их количество ожидается в пределах 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - до 88-138 мм, что соответствует средним многолетним значениям.

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