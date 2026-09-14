RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Дожди и грозы не отступают: какой будет погода 14 сентября

07:00 14.09.2026 Пн
2 мин
Становится все холоднее
aimg Юлия Капитонова
Фото: Погода продолжает ухудшаться (Getty Images)

Сегодня в Украине будет неустойчивая погода с дождями и грозами в отдельных регионах. В то же время температура воздуха постепенно снизится, особенно по сравнению с предыдущими днями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

"В южных, центральных, а также в Харьковской областях выпадут кратковременные дожди с локальными грозами", - предупреждают синоптики.

По прогнозу "Укргидрометцентра", 14 сентября зона осадков будет распространяться на большую часть территории Украины.

Ночью температура воздуха колебалась на уровне +7…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут преимущественно +15...+23 градуса.

Таким образом, в начале новой недели в Украине станет заметно прохладнее. После почти летних +25...+30 градусов в части областей температура вернется к более характерным для середины сентября значениям.

Вместе с циклоном на территорию Украины переместятся атмосферные фронты, разделяющие воздушные массы с разными температурными характеристиками.

Погода в Украине 14 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)

На западе и севере страны будет прохладнее, в центральных областях - несколько теплее, а чуть позже на юге, а затем на юго-востоке и востоке - теплее всего.

Поэтому температура воздуха будет существенно отличаться в зависимости от региона.

"Воздушные потоки будут двигаться с северной восточной составляющей, а их скорость будет умеренной в пределах 5-10 м/с", - уточнили в "Укргидрометцентре".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в УкраинеПогода на деньПогода