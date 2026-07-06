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Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 06.07.2026 Пн
1 мин
Где ожидается непогода?
aimg Татьяна Степанова
Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 6 июля (Getty Images)
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В Украине сегодня, 6 июля, ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В то же время воздух прогреет до +29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны 24-29°.

Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 6 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем по области порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 22-24 °.

Напомним, жара в Украине идет на убыль. Синоптики назвали день кардинальных перемен погоды и к чему готовиться.

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