Дожди и грозы не отступают? Чего ждать от погоды в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

Также синоптик рассказала, какой погоды ждать выходных и когда потеплеет.