Дожди и грозы накроют большинство областей: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 10.05.2026 Вс
1 мин
В каких регионах не ожидаются осадки?
aimg Татьяна Степанова
Дожди и грозы накроют большинство областей: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 10 мая (Getty Images)
Сегодня, 10 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренные дожди ожидаются в большинстве регионов Украины. Кое-где осадки будут сопровождаться грозами.

Днем в центральных, Киевской и Сумской областях прогнозируют местами значительные дожди.

Без осадков в этот день прогнозируют только:

  • на крайнем западе страны;
  • в восточных областях;
  • на юго-востоке.

Днем в большинстве областей ожидается +13...+18°.

Теплее будет на востоке и юго-востоке Украины - там воздух днем прогреется до +26°.

Ветер преимущественно северо-западный (на юге и востоке южный), 5-10 м/с.

Дожди и грозы накроют большинство областей: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: карта погоды в Украине на 9 мая (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Киев пришло метеорологическое лето - на неделю раньше среднемноголетних показателей.

Также стало известно, что начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.

Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
