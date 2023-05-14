Дожди на востоке и облачно на западе: прогноз погоды на сегодня

В Украине на востоке ожидаются кратковременные дожди, а также гроза. В других регионах, кроме Волынской и Ровенской области, переменная облачность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Как отмечают синоптики, на востоке Украины, в частности, в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, а также Полтавской областях ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Также осадки следует ожидать в Волынской и Ровенской областях. Температура: на западе будет колебаться от +3 до +7 ночью и от +18 до +22 днем;

на севере будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +20 до +23 днем;

на юге будет колебаться от +8 до +13 ночью и от +21 до +23 днем;

на востоке будет колебаться от +8 до +12 ночью и от +19 до +23 днем. Фото: погода в Украине 14 мая (meteo.gov.ua) Погода в Киеве В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +21 до +23 градусов. Без осадков.