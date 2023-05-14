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Дожди на востоке и облачно на западе: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 14 мая 2023 07:00
Дожди на востоке и облачно на западе: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине на востоке ожидаются кратковременные дожди, а также гроза. В других регионах, кроме Волынской и Ровенской области, переменная облачность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как отмечают синоптики, на востоке Украины, в частности, в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, а также Полтавской областях ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Также осадки следует ожидать в Волынской и Ровенской областях.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +3 до +7 ночью и от +18 до +22 днем;
  • на севере будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на юге будет колебаться от +8 до +13 ночью и от +21 до +23 днем;
  • на востоке будет колебаться от +8 до +12 ночью и от +19 до +23 днем.

Дожди на востоке и облачно на западе: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине 14 мая (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +21 до +23 градусов. Без осадков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным синоптиков, в эти выходные температура воздуха повысится.

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