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Дожди пройдут почти везде. Где осадков не будет 30 мая в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 мая, в Украине продолжит дождик. Но в нескольких областях осадков не будет.

Об этом пишет это РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"30 мая в большинстве областей еще прогнозируем неустойчивую погоду в поле пониженного давления, особенно в дневные часы, однако дожди будут носить летний кратковременный характер и будут преимущественно небольшими", - рассказали синоптики.

В то же время на западные области днем распространится с запада область повышенного давления, обусловливая погоду без осадков.

"Над Украиной еще будет оставаться прохладная воздушная масса", - отметили в "Укргидрометцентре".

Облачно с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме запада, местами небольшие кратковременные дожди, на востоке страны днем местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°, на востоке страны до 26°, в западных областях 15-20°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

Погода в Украине 30 мая (facebook.com/UkrHMC)

Метеорологическое лето в Украине

Начиная с 21 мая в часть регионов Украины пришло метеорологическое лето. В то же время переход с весны на лето фиксируется не во всех регионах.

В общей сложности лето в Украине прогнозируется теплым, с периодами жары. Среднемесячные температуры, по прогнозам, будут на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы.

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