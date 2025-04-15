Дожди пройдут в двух регионах: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 15 апреля, в Украине будет солнечно. Лишь в двух регионах вероятны дожди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура по области днем 15-20°; в Киеве днем 16-18°.

Температура днем 15-20° тепла, на Закарпатье и побережье морей 10-15°.

Переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь.

Погода в первой декаде апреля в Украине

В первой декаде апреля в Украине наблюдалась контрастная по температурному режиму с осадками погода.

В начале декады средние суточные температуры воздуха еще были выше нормы, начиная с 5 апреля произошло вторжение холодного арктического воздуха и образование активного циклона, который обусловил сильное похолодание (средние суточные температуры снизились до показателей на 6-9° ниже нормы).

В течение декады наблюдались длительные интенсивные заморозки, а 7-8 апреля среднесуточные температуры в большинстве областей были отрицательными.

На всей территории страны отмечались осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедица, местами неоднократно образовывался, разрушался и вновь образовывался снежный покров высотой до 6-11 см.

Подробнее о погоде к Пасхе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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