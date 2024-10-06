Дожди в ряде регионов. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 7 октября, в Украине будет дождливо. Осадки вероятны в большинстве областей, в том числе и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

7 октября в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами кратковременные дожди, грозы, в западных и восточных областях небольшой дождь.

Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с. Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, днем ​​11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем ​​16-21°, в восточных областях 22-27°.

Погода в Киеве и области

В столице и области облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем ​​11-16°; в Киеве ночью около 10°, днем ​​12-14°.

Погода в Укрине 7 октября (facebook.com/UkrHMC)