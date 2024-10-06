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Дожди в ряде регионов. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Воскресенье 06 октября 2024 14:10
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Дожди в ряде регионов. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 7 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 7 октября, в Украине будет дождливо. Осадки вероятны в большинстве областей, в том числе и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

7 октября в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами кратковременные дожди, грозы, в западных и восточных областях небольшой дождь.

Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с. Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, днем ​​11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем ​​16-21°, в восточных областях 22-27°.

Погода в Киеве и области

В столице и области облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем ​​11-16°; в Киеве ночью около 10°, днем ​​12-14°.

Дожди в ряде регионов. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Укрине 7 октября (facebook.com/UkrHMC)

Осенние ливни в Украине

Сентябрь 2024 відался сухим и теплым. За месяц только в Киеве были установлены 11 рекордов. Кроме того, сентябрь 2024 стал самым теплым в Киеве за последние 143 года.

Но в сентябре все же не обошлось без дождей. 15 сентября в Одессе прошел сильный ливень, из-за которого людям пришлось забираться на крыши авто, чтобы спастись от воды.

Что касается октября, то синоптики предупреждали, что 5-6 октября станут особенно дождливыми. В частности, ливень прошел в Киеве, в нескольких районах произошли подтопления, также были отменены все экскурсии.

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