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Дожди накроют большинство областей Украины: какой будет погода 28 октября

07:00 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Дожди накроют большинство областей Украины: какой будет погода 28 октября Фото: люди под зонтиком во время дождя в осеннюю погоду (Getty Images)
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В среду, 28 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. В большинстве областей синоптики прогнозируют небольшие дожди, а на юге местами осадки будут умеренными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, небольшие дожди ожидаются на большей части территории страны. Без осадков должно быть в восточных областях, а также в большинстве западных регионов. На юге местами дождь будет сильнее.

В Карпатах возможен туман.

Ветер будет преобладать северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточной части Украины местами прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Днем температура воздуха в большинстве областей будет составлять от +9°С до +14°С. В Закарпатье и юге страны будет теплее - от +12°С до +17°С.

Дожди накроют большинство областей Украины: какой будет погода 28 октября
Фото: какой будет погода в Украине 28 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 28 октября облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем в Киевской области температура воздуха будет от +9°С до +14°С. В столице ожидается от +10 до +12°С.

Напомним, в конце октября в Украине ожидается постепенное понижение температуры до климатической нормы. По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, более ощутимое похолодание прогнозируют с 29 октября.

В то же время, резких температурных контрастов и морозов пока не ожидают. По предварительной оценке синоптиков,в ноябре и зимой средняя температура воздуха может быть на 1–2°C выше климатической нормы.

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