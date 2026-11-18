Дожди, мокрый снег и штормовой ветер: прогноз погоды на 18 ноября
Сегодня, 18 ноября, Украину ожидает непростая погода. В части областей пройдут сильные ливни - вплоть до подъема уровня воды в реках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 18 ноября
В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с дождями. Ветер будет южный, со скоростью 7-12 метров в секунду.
По области ночью было от 2 до 7° тепла, днем от 8 до 13°.
В Киеве ночью было от 3 до 5° тепла, а днем термометры покажут от 10 до 12°.
Погода в Украине
Погода в Украине будет обуславливать атмосферный фронт.
"Умеренные, в Карпатах и Закарпатье ночью значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; в большинстве южных областей ночью без существенных осадков.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и на востоке и юго-востоке страны порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Температура днем 8-13°, в северо-восточной части 5-10°.
Где поднимается вода в реках
В ночь на 18 ноября и сутки на реках Закарпатья уровень воды растет на 0,8-1,8 метра. На Тисе, на участке Большой Бычков – Вилок, вода поднимается на 1,5-2,5 метра. В большинстве своем она остается в руслах, и угрозы нет.
В нижнем течении реки Боржава уровень может возрасти до 3,5 метра. Здесь вода выйдет на пойму. Это низкий участок у реки, который затапливается при подъеме воды. На Латорице в Мукачево вода начинает выходить на пойму между дамбами. Для этих рек объявлен первый уровень опасности – желтый.
Там, где пройдут сильные ливни, дождевая вода будет стекать со склонов. На малых реках и ручьях уровень может быстро подняться на 0,5-1 метр. Поэтому возможно подтопление низких мест.
Где будет опасная погода
Ночью в Закарпатье шли сильные дожди, а в Карпатах - сильный мокрый снег. Порывы ветра там достигали 15-20 метров в секунду.
Днем порывы ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются на востоке страны, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях и Крыму. Для этих погодных явлений объявлен первый уровень опасности – желтый.
Из-за таких условий может усложниться работа энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Напомним, что утром 17 ноября на горе Пип Иван, по сообщению горных спасателей , было -5° мороза, туман и оледенение.
Ветер там дул со скоростью 22 метра в секунду, а в ГСЧС попросили туристов пока не идти в высокогорье.
Также РБК-Украина писала, что Укргидрометцентр дал прогноз погоды на 17-19 ноября.
Дожди ожидались в большинстве регионов, а в среду и четверг синоптики прогнозировали ночью от 3 до 10° тепла, днем от 7 до 14°.