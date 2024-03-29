ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди и шквальный ветер: погода в Украине сегодня испортится

Украина, Пятница 29 марта 2024 07:00
UA EN RU
Дожди и шквальный ветер: погода в Украине сегодня испортится Фото: синоптики предупредили о дождях в Украине 29 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 29 марта ухудшится. Ожидается дождь, а также шквальные порывы ветра в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как отмечают синоптики, все области Украины сегодня накроют умеренные дожди, лишь на юге будут мелкие осадки. В Карпатах возможен мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с. Шквалы возможны по всей территории страны, кроме северо-востока.

Столбики термометров сегодня днем покажут в среднем от +11 до +16 градусов, но в южных областях будет до +20. Ночью температура опустится до +4 +9 градусов.

Дожди и шквальный ветер: погода в Украине сегодня испортится

Погода в Киеве

Погода в столице сегодня будет облачной с прояснениями. Днем ожидается дождь и порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +12 +14, а ночью +6 +8 градусов.

Дожди и шквальный ветер: погода в Украине сегодня испортится

Стоит добавить, что жителей столицы предупредили о шквалах и дали определенные рекомендации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Россияне несут потери бронетехники западнее Авдеевки: карты ISW
Россияне несут потери бронетехники западнее Авдеевки: карты ISW
DAILY
Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"