Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине 14 октября

Днем прогнозируется на северо-востоке страны. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях значительные осадки ожидаются на протяжении всех суток. В некоторых районах возможны грозы.

На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7-12 м/с.

Какая температура будет 14 октября

В западных областях, а также на Житомирщине и Винницкой ночная температура будет составлять от +1°C до +6°C. На поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3°C.

Днем в этих регионах воздух прогреется до +9°C...+14°C.

На остальной территории Украины ночная температура - +5...+10°C, а на востоке и юго-востоке - +9...+14°C. Днем воздух прогреется до +11...+16°C, а в восточных и юго-восточных областях - до +17...+22°C.

Фото: какой будет погода в Украине 14 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 14 октября облачно с прояснениями, но без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью температура - +5...+10°C, днем - +11...+16°C. В столице ночью - +6...+8°C, а днем - +11...+13°C.

Осадки в течение дня не прогнозируют.