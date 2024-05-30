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Дожди, грозы вперемешку с жарой. Синоптики дали прогноз на сегодня

Украина, Четверг 30 мая 2024 07:00
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Дожди, грозы вперемешку с жарой. Синоптики дали прогноз на сегодня Фото: какой будет погода в Украине 30 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 мая, почти всю территорию Украины "засыпят" дожди, кроме Крыма. В большинстве регионов будет достаточно тепло, но особенно жарко - в части востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки в Украине

Сегодня в Украине ожидаются дожди, местами с грозами. Запад будет напоминать огромную грозовую тучу. В отличие от запада, в центре местами дожди пройдут без грома и молний.

Север и часть востока тоже будут с осадками. Правда, в Донецкой и Луганской областях дожди будут менее сильными. Юг будет напоминать своеобразную комбинацию запада и востоке - в каких-то областях будут сильные осадки с грозами, а где-то едва-едва капнет. Осадков не стоит ждать только в Крыму.

Будет тепло

Днем температура на западе будет держаться в пределах +20...+22 градусов, в центре будет до +22...+24, а на севере - +23...+25. На юге будет гулять полный температурный раздрай - где-то - +20....+22, где-то - +22...+24, где-то - +24...+26, а в Крыму - +23...+25 градусов. На востоке будет настоящая жара - в Харьковской и Луганской областях +27...+29 градусов, в Донецкой - до +27.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​+20...+25 градусов, в Киеве днем +22...+24.

Дожди, грозы вперемешку с жарой. Синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине 30 мая (meteo.gov.ua)

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