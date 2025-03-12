Дожди, грозы и сильный ветер: украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
В Украине в четверг, 13 марта, прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным синоптиков Укргидрометцентра, завтра в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди и грозы.
В Киеве и области, а также по всей территории Украины (кроме восточных и большинства западных областей), прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый).
Кроме того, 12-13 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
"Непогода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб. Будьте осторожны!", - предупредили в ГСЧС.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Украину надвигаются дожди и когда в марте придет похолодание.
Также синоптик рассказывала, стоит ли украинцам ждать снега в марте.
В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 12 городах Украины в разных областях.
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