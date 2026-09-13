Дожди, грозы и резкое похолодание: какой будет погода 13 сентября

Сегодня погода в Украине будет неоднородной. Часть регионов покроют кратковременные дожди и локальные грозы, а на юго-востоке страны сохранится теплая и преимущественно сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

13 сентября кратковременные осадки ожидаются в южных и центральных областях, а также в Харьковской области.

Синоптики предупреждают, что иногда дожди будут сопровождаться грозами.

В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Вместе с циклоном на территорию Украины будут перемещаться атмосферные фронты. Они будут разделять воздушные массы с разными температурными характеристиками.

Поэтому температурная ситуация в разных регионах страны будет существенно отличаться. Прохладнее будет на западе и севере, несколько теплее - в центральных областях.

Сначала теплая погода сохранится на юге, а затем высокие температуры переместятся к юго-востоку и востоку Украины.

Ночью температура по стране колебалась на уровне +8…+16 градусов.

Днем в регионах, где будут идти дожди, будет прохладно - около +13...+15 градусов. На юго-востоке, где осадков не ожидается, воздух прогреется до +25...+30 градусов.

Погода в Украине 13 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)

Таким образом температурный контраст между разными частями Украины будет достаточно ощутимым.

"Погода в ближайшее время ожидается переменчивой, будет прыгать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30 до +15°, поэтому людям с сердечно-сосудистыми недугами следует быть осторожнее и внимательнее к своему здоровью", - предупредила синоптик Наталья Диденко.