Дожди с грозами в ряде регионов. Синоптик рассказала, когда ждать похолодание в Украине

"В воскресенье, 4 мая, в Украине будет тепло и ветрено. Максимальная температура воздуха будет достигать +20...+25 градусов, местами +25....+27 градусов", - рассказала она.

Ветер будет юго-западного направления все еще ожидается порывистым, временами до 15-20 м/с.

"Дожди с грозами пройдут в западных областях, также на севере, в Винницкой и Черкасской областях", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и когда похолодает в Украине

В Киеве ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывистый, до сильного. В течение дня будет очень тепло, до +26 градусов.

Похолодает с понедельника-вторника, 5-6 мая. Хотя на юге и востоке еще удержится теплая погода.