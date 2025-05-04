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Дожди с грозами в ряде регионов. Синоптик рассказала, когда ждать похолодание в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 мая, в Украине ожидается дожди с грозами в ряде регионов. А похолодание уже вероятно с понедельника, 5 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В воскресенье, 4 мая, в Украине будет тепло и ветрено. Максимальная температура воздуха будет достигать +20...+25 градусов, местами +25....+27 градусов", - рассказала она.

Ветер будет юго-западного направления все еще ожидается порывистым, временами до 15-20 м/с.

"Дожди с грозами пройдут в западных областях, также на севере, в Винницкой и Черкасской областях", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и когда похолодает в Украине

В Киеве ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывистый, до сильного. В течение дня будет очень тепло, до +26 градусов.

Похолодает с понедельника-вторника, 5-6 мая. Хотя на юге и востоке еще удержится теплая погода.

 

В Украине зафиксировали град: впервые с начала весны

3 мая в Украине погода действительно удивляла. В зависимости от региона фиксировались грозы, град и заморозки. В частности, град был в отдельных районах на западе Украины.

Напомним, 1 мая в Украине наблюдалось потепление, которое долго не продолжалось. Уже 3-4 мая синоптики предупреждали о новом атмосферном фронте в Украине, который принес дожди и очередное похолодание.

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