Дожди во многих регионах. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 4 октября, дожди в Украине пройдут не только на западе. К примеру, днем осадки вероятны и в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В Украине ожидается переменная облачность, а в западных областях будет даже облачно.
"В западных и Житомирской областях умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди. Днем в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь, а на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер южный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, в восточных областях 5-10°; днем в западных областях 12-17°, в северных областях 17-22°, на остальной территории 21-26°.
В Киеве и области также возможна переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.
Погода в Украине 4 октября (facebook.com/UkrHMC)
Сентябрь 2024 оказался в Украине достаточно теплым. В частности, только в Киеве в сентябре были установлены 11 рекордов, а сам месяц стал одним из самых теплых с 1881 года.
Что касается октября, то средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.
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