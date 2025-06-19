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Дождь, ветер и до +15: в Украину идет новое похолодание

Украина, Четверг 19 июня 2025 14:09
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Дождь, ветер и до +15: в Украину идет новое похолодание Иллюстративное фото: синоптик предупредила о дождях и похолодании (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

20 июня в Украину придет похолодание из-за холодного атмосферного фронта. Синоптики прогнозируют снижение температуры до +15 градусов и усиление ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

"Украину проходит и будет проходить холодный атмосферный фронт, в его тылу распространится более холодный воздух", - сказала Диденко.

В большинстве регионов температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15+21°C. Свежее всего будет на западе и севере. Зато в южных областях сохранится более теплая погода - от +20 до +25°C.

Ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами штормового характера. Такая ветреная ситуация объясняется расположением Украины между антициклоном на западе и циклоном на востоке. Их противостояние формирует усиление атмосферных явлений, в частности порывов ветра.

В ночь на 20 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в южных, западных и северных регионах. Днем будет дождливо на севере, в частности в Волынской, Ровенской областях и на Харьковщине. На остальной территории - преимущественно сухо.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг ожидается дождливая погода с возможными грозами. Столбики термометров опустятся до +16...+18°C. Ветер будет северо-западного направления, порывистый, со штормовыми порывами.

В пятницу и субботу сохранится прохладная погода, но уже в воскресенье в столице потеплеет.

Напомним, в ближайшие пять лет мир, вероятно, переживет новый температурный рекорд, а отметка +1,5°C будет превышена как минимум раз.

Между тем климатолог Вера Балабуха в интервью РБК-Украина рассказала, как война в Украине ускоряет изменение климата.

По ее словам, изменения климата происходят из-за увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу. Война только усиливает этот процесс, потому что из-за боевых действий увеличилось количество пожаров, а еще - потребление бензина, поскольку люди массово мигрируют. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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