Дождь, ветер и до +15: в Украину идет новое похолодание
20 июня в Украину придет похолодание из-за холодного атмосферного фронта. Синоптики прогнозируют снижение температуры до +15 градусов и усиление ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
"Украину проходит и будет проходить холодный атмосферный фронт, в его тылу распространится более холодный воздух", - сказала Диденко.
В большинстве регионов температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15+21°C. Свежее всего будет на западе и севере. Зато в южных областях сохранится более теплая погода - от +20 до +25°C.
Ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами штормового характера. Такая ветреная ситуация объясняется расположением Украины между антициклоном на западе и циклоном на востоке. Их противостояние формирует усиление атмосферных явлений, в частности порывов ветра.
В ночь на 20 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в южных, западных и северных регионах. Днем будет дождливо на севере, в частности в Волынской, Ровенской областях и на Харьковщине. На остальной территории - преимущественно сухо.
Погода в Киеве
В Киеве в четверг ожидается дождливая погода с возможными грозами. Столбики термометров опустятся до +16...+18°C. Ветер будет северо-западного направления, порывистый, со штормовыми порывами.
В пятницу и субботу сохранится прохладная погода, но уже в воскресенье в столице потеплеет.
Напомним, в ближайшие пять лет мир, вероятно, переживет новый температурный рекорд, а отметка +1,5°C будет превышена как минимум раз.
Между тем климатолог Вера Балабуха в интервью РБК-Украина рассказала, как война в Украине ускоряет изменение климата.
По ее словам, изменения климата происходят из-за увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу. Война только усиливает этот процесс, потому что из-за боевых действий увеличилось количество пожаров, а еще - потребление бензина, поскольку люди массово мигрируют. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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