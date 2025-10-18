RU

Общество Образование Деньги Изменения

Не только дождь и ветер: синоптики рассказали, где украинцам ждать снегопад 19 октября (карты)

Фото: синоптики дали прогноз на 19 октября (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Украине в воскресенье, 19 октября, будет дождливо, местами возможен дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Украине будет усложняться погодные условия в течение ближайших дней.

19 октября

В западных регионах - Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской и частично Одесской областях - объявлен желтый уровень опасности. Ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 15-20 м/с. На остальной территории страны - без существенных осадков, температура днем +10...+15°С.

20 октября

Непогода усилится в Карпатском регионе, а также в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет действовать оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют ливни, грозы и местами шквалы.

21 октября

Зона непогоды распространится на большую часть запада - от Закарпатья до Винницкой и Житомирской областей. Здесь сохранится оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков и порывов ветра. На востоке и юге страны - без осадков, местами туманы.

 

Напомним, мы писали, что утром 14 октября на высокогорье Карпат зафиксировали сильный мороз - температура воздуха снизилась до минус 7 градусов.

Также синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды на ближайшие дни.

