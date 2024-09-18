Дождь с грозой только в одной области. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Завтра, 19 сентября, в Украине дожди будут только в Одесской области. К ним присоединятся и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптик Наталки Диденко.
"Сухая погода 19 сентября будет доминировать в Украине, только в южных районах Одесской области будет дождь, гроза", - рассказала она.
При этом, по ее данным, температура воздуха в течение дня предполагается в пределах +20...+26 градусов, на Закарпатье и вокруг Карпат +18...+22 градусов.
Что касается ветра, то сильный ветер ожидается в восточных, центральных областях и на юге.
"На севере и на западе - максимум умеренный, восточных направлений", - констатировала Диденко.
В Киеве завтра будет сухо, солнечно, с ветерком и немного теплее, чем сегодня, днем до +24 градусов.
В конце недели в Украине ожидается ясная теплая погода.
"Без дождей и заморозков, разве что на высокогорье Карпат может ночью опускаться до 0 и какого-то слабого "минуса", - добавила синоптик.
Синоптики, давая прогноз на сентябрь 2024, предупреждали не только о похолодании в Украине, но и про заморозки во всех регионах. И это несмотря на то, что начало месяца выдалось достаточно теплым.
Добавим, что погода в сентябре 2024 в Украине уже отметилась нескоькими рекордами температуры и на фоне масштабных наводнений в Европе, в Одессе прошел сильный ливень, который заставил некоторых людей забираться на крыши авто, спасаясь от воды.
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