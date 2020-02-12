Дорожню карту відкриття КПВВ у Золотому та Щасті мають розробити до 26 лютого, - Оліфер

Дорожню карту з відкриття нових пунктів пропуску на Донбасі (у Золотому та Щасті) мають розробити до 26 лютого. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України на переговорах Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Як відомо, сьогодні в Мінську відбувся черговий раунд переговорів ТКГ по Донбасу. За словами Оліфер, в рамках засідання гуманітарної підгрупи Україна передала уточнений список людей на обмін.

"В гуманітарній підгрупі ми передали уточнений список людей, яких прагнемо звільнити. Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти. До наступного засідання ТКГ в Мінську (26 лютого, - ред.) має бути розроблено проект дорожньої карти з відкриття КПВВ у Золотому та Щасті", - написала вона.

Зазначимо, за результатами попередньої зустрічі ТКГ 31 січня повідомлялося, що Україна готова до відкриття контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в районі розведення сил і засобів на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні в ході засідання ТКГ погодила одну з ділянок розведення - в районі Гнутового, інші ділянки ще обговорюються.