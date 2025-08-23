ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дорощук вышел на уровень Магучих: как украинец попал в топ-прыгунов мира

Брюссель, Суббота 23 августа 2025 12:09
UA EN RU
Дорощук вышел на уровень Магучих: как украинец попал в топ-прыгунов мира Фото: Олег Дорощук (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук квалифицировался в финал сезона Бриллиантовой лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт серии.

Первая победа на этапе серии

Пропуск в финал украинцу принесла первая в карьере победа на этапе Бриллиантовой лиги. В бельгийском Брюсселе Дорощук выиграл золотую награду, преодолев высоту 2,25 м.

Успех добавил украинцу сразу 8 зачетных очков, которые стали решающими в борьбе за путевку в финал. Благодаря этому результату Дорощук поднялся на четвертую строчку зачета. В финал сезона проходили шесть лучших атлетов.

Лидеры сезона

Возглавил рейтинг прыгунов в высоту олимпийский чемпион Парижа Хэмиш Керр из Новой Зеландии, который набрал 34 очка. На его счету две победы на этапах в Рабате и Силезии, а также "серебро" соревнований в Дохе.

Топ-6 рейтинга Бриллиантовой лиги в мужских прыжках в высоту:

  1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) - 34 очка
  2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) - 28
  3. Джувон Гаррисон (США) - 23
  4. Олег Дорощук (Украина) - 21
  5. Шелби Макьюэн (США) - 18
  6. У Сан Хёк (Южная Корея) - 16

Украинцы в финале

Для Дорощука это уже второе попадание в финал Бриллиантовой лиги. В 2024 году он стал вице-чемпионом турнира с результатом 2,31 м.

Всего в финале сезона Украину будут представлять трое спортсменов. Кроме Дорощука, туда пробились прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Финал сезона-2025 Бриллиантовой лиги пройдет в швейцарском Цюрихе 27-28 августа. В прыжках в высоту женщины будут соревноваться 27 числа, мужчины - 28-го.

Ранее мы сообщили, что Бех-Романчук приняла трудное решение после дисквалификации за допинг.

Также читайте о реакции Дюплантиса на достижение 12-летнего украинца, превзошедшего его рекорд в прыжках с шестом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика Ярослава Магучих
Новости
Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб
Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"