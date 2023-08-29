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"Дорогой" поцелуй. ФИФА определилась с суровым наказанием для Рубиалеса

Цюрих, Вторник 29 августа 2023 11:30
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"Дорогой" поцелуй. ФИФА определилась с суровым наказанием для Рубиалеса Фото: Луису Рубиалесу (справа) теперь не до смеха (facebook.com/sefutbolfem)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) решила отстранить от деятельности на длительный срок президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Футбольные функционеры стараются максимально наказать опального коллегу. По всей вероятности, в ближайшие годы он не сможет работать в футболе.

ФИФА якобы собирается дисквалифицировать Рубиалеса на 15 лет. Этот термин максимально возможный, предусмотренный за подобные нарушения. Организация 26 августа открыла дело по статье "Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры".

Ранее ФИФА отстранила от должности Рубиалеса на 90 дней. Он не сможет управлять операционной деятельностью федерации ни на национальном, ни на международном уровне в этот период. Параллельно продлится дисциплинарное расследование в отношении функционера.

Что натворил Луис Рубиалес

На церемонии чествования женской сборной Испании после победного финала ЧМ-2023 президент федерации поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Это событие спровоцировало громкий скандал.

Рубиалес заверил, что поцелуй состоялся по согласию. В то же время игрок заверила, что не ожидала такого шага функционера и чувствовала себя жертвой. Президента Федерации призвали уйти в отставку спортсмены, общественные активисты и политики.

Женская сборная Испании в полном составе отказалась защищать цвета национальной команды до тех пор, пока Рубиалес будет оставаться во главе федерации. В знак протеста организацию покинул ряд менеджеров. Сам президент федерации пообещал не уходить с поста.

К слову, неизвестный фанат сорвал финал ЧМ-2023 в знак солидарности с Украиной в войне против России.

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