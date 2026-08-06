RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

На дороги Киева выехали новые троллейбусы: Кличко показал, как они выглядят

12:20 06.08.2026 Чт
2 мин
В столице запустили партию современного электротранспорта
aimg Александр Мороз
На маршруты Киева выехали новые современные троллейбусы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Общественный транспорт Киева пополнился очередной партией современного электротранспорта: 8 новых троллейбусов уже курсируют по улицам столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Виталия Кличко в Telegram.

Глава столицы отметил, что Киев "продолжает обновлять общественный транспорт и повышать его доступность".

Читайте также: Пересадочный QR-билет с безлимитом в Киеве: как и когда заработает

Что известно о новых троллейбусах

По словам главы города, длина каждого из переданных троллейбусов составляет 12 метров.

Транспорт полностью отвечает современным требованиям безбарьерности и комфорта для пассажиров.

В частности, они оборудованы откидными пандусами и низким уровнем пола для удобной перевозки людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп населения.

В салонах установлены современные системы кондиционирования воздуха и отопления.

Еще транспорт оснащен камерами видеонаблюдения, электронными информационными табло и системой автоматического объявления остановок.

Кроме того, в троллейбусах применено современное энергосберегающее LED освещение салона.

Контекст и детали закупок

Кличко подчеркнул, что это уже вторая партия троллейбусов, переданная городу в рамках выполнения контракта между коммунальным предприятием "Киевпасстранс" и компанией ООО "Политехносервис".

Первые 8 аналогичных троллейбусов этой серии столица получила и вывела на линии в июне.

Обновление троллейбусного парка является частью комплексной программы по модернизации городской инфраструктуры.

Напомним, ранее киевский автопарк также пополнился 85 современными автобусами, закупленными по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках масштабного государственного проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевТролейбус