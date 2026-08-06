На дороги Киева выехали новые троллейбусы: Кличко показал, как они выглядят

Общественный транспорт Киева пополнился очередной партией современного электротранспорта: 8 новых троллейбусов уже курсируют по улицам столицы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Виталия Кличко в Telegram.
Глава столицы отметил, что Киев "продолжает обновлять общественный транспорт и повышать его доступность".
По словам главы города, длина каждого из переданных троллейбусов составляет 12 метров.
Транспорт полностью отвечает современным требованиям безбарьерности и комфорта для пассажиров.
В частности, они оборудованы откидными пандусами и низким уровнем пола для удобной перевозки людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп населения.
В салонах установлены современные системы кондиционирования воздуха и отопления.
Еще транспорт оснащен камерами видеонаблюдения, электронными информационными табло и системой автоматического объявления остановок.
Кроме того, в троллейбусах применено современное энергосберегающее LED освещение салона.
Кличко подчеркнул, что это уже вторая партия троллейбусов, переданная городу в рамках выполнения контракта между коммунальным предприятием "Киевпасстранс" и компанией ООО "Политехносервис".
Первые 8 аналогичных троллейбусов этой серии столица получила и вывела на линии в июне.
Обновление троллейбусного парка является частью комплексной программы по модернизации городской инфраструктуры.
Напомним, ранее киевский автопарк также пополнился 85 современными автобусами, закупленными по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках масштабного государственного проекта "Городской общественный транспорт Украины".