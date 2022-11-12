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На дорогах Николаевской области снова будут работать камеры видеофиксации, - Ким

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Николаевская область, Суббота 12 ноября 2022 18:59
На дорогах Николаевской области снова будут работать камеры видеофиксации, - Ким Фото: в Николаевской области включат камеры видеофиксации на дорогах (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

После освобождения почти всей Николаевской области от российских захватчиков городской совет решил в ближайшее время включить камеры автоматического контроля скорости на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Учитывая, что Николаевская область практически не прифронтовая, - в области на днях заработают камеры автоматического контроля скорости на дорогах. Соответственно советую всем привести номерные знаки на машинах в соответствие", - написал Ким.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на освобожденных территориях Николаевской области отсутствуют вода, свет и связь. Уже в ближайшее время населенные пункты будут возвращаться к нормальной жизни.

Также раньше мы писали, что на территории деоккупированной Херсонской области саперы приступили к работе по разминированию и восстановлению водопровода, который подавал питьевую воду в Николаев.

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Николаев Николаевская область
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