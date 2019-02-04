У Києві створять підрозділ інспекторів з паркування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інспектори фіксуватимуть порушення і виписуватимуть штрафи

Інспекція з паркування в Києві має почати виконувати свої функції у 2019 році. Про це заявив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, керівник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, наразі близько 10 людей пройшли конкурс на інспекторів, всього в планах найняти близько 90.

Рахматуллін також відзначив, що конкурс на посаду проходить за досить суворими вимогами.

Зарплата інспектора складатиме від 10 тисяч гривень. Мотивувати працівника планують і за рахунок запровадження підвищувального коефіцієнту.

Інспектори не матимуть права напряму працювати із фінансами, лише фіксуватимуть порушення і виписуватимуть штрафи.

"Ми хочемо створити певний елітний підрозділ, які будуть порядними, ідейними людьми, які будуть вболівати за свою справу і не втягуватися в корупційну складову цього питання. Ми набираємо людей з вищою освітою", - наголосив він.

У планах спочатку проводити роз'яснювальну роботу серед водіїв, роздавати пам'ятки про правила паркування і наслідки їхнього порушення і вже останнім етапом буде штрафування та евакуація автівок.

"Запровадження системи штрафів стане можливим після появи в Україні сертифікованих приладів для фото- і відеофіксації таких порушень", - додав Рахматуллін.

Раніше РБК-Україна писало, що з вересня 2018 року у Києві розпочали роботу муніципальні інспектори, які отримали повноваження складати адміністративні протоколи, виписувати штрафи, а також евакуювати неправильно припарковані автомобілі.

Також повідомлялося, що в Україні можуть ввести можливість здачі екзаменів на водійські права без обов’язкового проходження курсів.