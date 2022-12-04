Дорога да российского ада: Подоляк раскритиковал "простые решения" Маска касаемо Украины

Американский миллиардер Илон Маск верит в "простые решения" касаемо войны развязанной Россией против Украины, однако эти "решения" приведут только к худшим последствиям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Илон Маск предпочитает вроде бы волшебное "простое решение". "Обменять чужие территории на иллюзорный мир" или "открыть все аккаунты, потому что свобода слова должна быть тотальной". Но есть одно "но". Добрыми намерениями дорога обязательно вымощена в путинский или вестовский ад", - написал Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк и секретарь СНБО подвергли критике идею касаемо "гарантий безопасности" для России после войны.

Отметим, что в октябре Маск попал в ряд скандалов из-за заявлений по Украине. Миллиардер предложил по окончании войны организовать новые референдумы на оккупированных территориях, но уже под эгидой ООН. Он создал опрос, в котором большинство пользователей не поддержали его идею.

Также Маск заявил о "маловероятной победе" Украины из-за того, что Россия может начать полную мобилизацию в момент начала боевых действий на территории Крыма.

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