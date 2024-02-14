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Дорога, которая вела в Авдеевку, полностью простреливается врагом, - ОВА

Фото: дорога, которая вела в Авдеевку, полностью простреливается врагом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дорога, которая вела в Авдеевку, уже полностью простреливается оккупантами. При этом, в городе остаются чуть больше 900 людей.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Та дорога, которая вела в город, она простреливается врагом полностью. Сейчас в городе находятся 926 человек. Люди выезжают самостоятельно - по 3-4 человека каждый день", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в городе есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов, хотя обстановка в Авдеевке очень сложная.

"Враг пытается прорвать линию обороны и захватить город в кратчайшие сроки. Наши защитники сдерживают врага по всем направлениям", - констатировал Филашкин.

Ситуация в Авдеевке

Обстановка в Авдеевке приближается к катастрофической. На данный момент в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои, поэтому обстановка диктует определенное изменение тактики, хотя, как отметили военные, "ситуация динамичная, напряженная, но контролируемая".

При этом, в ОСГВ "Таврия" успокаивают - украинские военные позаботились о запасных путях поставок в город на случай, если враг сможет перерезать основной логистический путь.

К тому же, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, для обороны Авдеевки будут привлечены резервы. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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