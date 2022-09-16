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Щоб не допустити злочинців до ваших домів. Партнерів закликають продовжувати озброєння України

Фото: прес-секретар МЗС Олег Ніколенко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Партнерів України закликають продовжувати озброєння нашої держави для протидії агресії з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка.

Він нагадав, що через великі втрати серед особового складу, Росія вербує ув'язнених для війни проти України. Серед них є злочинці, вбивці, ґвалтівники. За словами Ніколенко, їхня єдина мета - це нести смерть і руйнування.

"Продовжуйте озброювати Україну - це збереже життя наших людей і не допустить російських злочинців до ваших домівок", - написав речник МЗС.

Нагадаємо, окупанти поповнюють свої підрозділи за рахунок ув'язнених з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Окрім того, вербувальники ПВК "Вагнер" з 24 лютого змогли зібрати більше тисячі осіб у російських колоніях, які погодилися відправитися на війну.

Російські військавсе частіше використовують погано навчені підрозділи для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

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