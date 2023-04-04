Допуск россиян и белорусов к Олимпиаде, это потакание злу, - Кличко

"В якобы миролюбивой позиции МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях и Олимпийских играх речь не идет о желании достичь мира. Это толерантность ко злу. За последние 15 лет Россия по меньшей мере трижды нарушала олимпийское перемирие. Вторжение в Украину также началось после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", - заявил Кличко.

Он также отметил, что треть российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине, была военнослужащими российской армии и членами ее центрального спортивного клуба.

"В настоящее время российские спортсмены поддерживают оккупацию украинских территорий, геноцид украинцев. Поэтому нельзя рассматривать российский спорт в отрыве от российской государственной политики", - подчеркнул мэр Киева.

В интервью индийскому изданию Кличко напомнил, что с 24 февраля 2022 года Россия убила не менее 231 украинского спортсмена и тренера.

Некоторые погибли на поле боя, некоторые стали жертвами российских обстрелов. Еще 15 спортсменов ранены, 28 находятся в плену, четверо числятся пропавшими без вести.