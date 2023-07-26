Проверки военкоматов в Украине. Подозрение сообщили 21 человеку

В Украине продолжаются проверки военкоматов. С начала войны Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 106 уголовных производств относительно нарушений во время работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом заявил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек - направлено в суд", - рассказал он.

Павлюк напомнил, что созданные рабочие группы для проверок военкоматов от Министерства обороны работают в регионах.

"Анализируется все - опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращение граждан, поступивших на горячую линию и другими каналами. Продолжается работа над предложениями изменений к нормативно-правовым актам. Кроме этого, в приоритете - цифровизация работы центров комплектования", - отметил замминистра обороны.

Кроме того, как отметил Павлюк, принято уже более 2300 обращений граждан.

"Темы охватывают весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП - от коррупционных проявлений до качества организации работы. Каждое обращение прорабатывается индивидуально", - добавил он.

Куда обращаться?

Если вы столкнулись с проблемами при взаимодействии с ТЦК и СП, стоит сообщать Минобороны по этим контактам:

по номеру 0 800 31 01 79 (многоканальная горячая линия);

по электронной почте tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot.

Проверки военкоматов в Украине

В Украине инициировали масштабные проверки ТЦК и СП после того, как одесского военкома Евгения Борисова разоблачили на незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен. Оказалось, что он владеет недвижимостью в Испании стоимостью 3 млн 700 тысяч евро.

Вчера военкома Евгения Борисова арестовали, а НАЗК начало более 100 проверок, связанных с военкомами в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал первые результаты проверок ТЦК и СП в Украине неутешительными.