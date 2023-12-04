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Помогут в борьбе с "Шахедами". Британия передала Украине ракеты Martlet, - Times

Архивное фото: Британия передала Украине ракеты Martlet (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины получили от Британии ракеты Martlet, которые помогут эффективнее бороться с атаками российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание пишет, что Великобритания предоставила Украине некоторые из своих новейших вооружений для борьбы с российскими беспилотниками Shahed. 

Речь идет о ракетах Martlet. Однако официального заявления о поставках такого вида военной помощи пока нет.

Что известно о Martlet

Это легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная для нужд военных Великобритании компанией Thales Air Defense.

Министерство обороны Великобритании разместило первоначальный заказ на 1000 ракет, поставки которых были запланированы начиная с 2013 года. Однако начальная эксплуатационная способность была приобретена в 2021 году, а полная оперативная способность ожидается в 2024 году.

Ракета после принятия на вооружение в Великобритании получила название "Martlet". Она предназначена для обеспечения единого семейства оружия, которое может использоваться в различных режимах:

  • Морской;
  • Земля-земля;
  • Воздушный запуск;
  • Земля-воздух.

Ракеты уже использовались в Украине

В апреле прошлого года было опубликовано видео с использованием ПЗРК по российскому беспилотнику "Орлан-10". СМИ удалось идентифицировать ракеты Martlet по особенностям транспортно-пускового контейнера зенитной управляемой ракеты.

Также в июне 2022 года с помощью Martlet удалось сбить российский вертолет Ка-52.

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что Лондон предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы предоставить все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящую деревню превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

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