Помогут в борьбе с "Шахедами". Британия передала Украине ракеты Martlet, - Times

Издание пишет, что Великобритания предоставила Украине некоторые из своих новейших вооружений для борьбы с российскими беспилотниками Shahed.

Речь идет о ракетах Martlet. Однако официального заявления о поставках такого вида военной помощи пока нет.

Что известно о Martlet

Это легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная для нужд военных Великобритании компанией Thales Air Defense.

Министерство обороны Великобритании разместило первоначальный заказ на 1000 ракет, поставки которых были запланированы начиная с 2013 года. Однако начальная эксплуатационная способность была приобретена в 2021 году, а полная оперативная способность ожидается в 2024 году.

Ракета после принятия на вооружение в Великобритании получила название "Martlet". Она предназначена для обеспечения единого семейства оружия, которое может использоваться в различных режимах:

Морской;

Земля-земля;

Воздушный запуск;

Земля-воздух.

Ракеты уже использовались в Украине

В апреле прошлого года было опубликовано видео с использованием ПЗРК по российскому беспилотнику "Орлан-10". СМИ удалось идентифицировать ракеты Martlet по особенностям транспортно-пускового контейнера зенитной управляемой ракеты.

Также в июне 2022 года с помощью Martlet удалось сбить российский вертолет Ка-52.

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что Лондон предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы предоставить все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящую деревню превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.