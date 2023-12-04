Помогут в борьбе с "Шахедами". Британия передала Украине ракеты Martlet, - Times

Вооруженные силы Украины получили от Британии ракеты Martlet, которые помогут эффективнее бороться с атаками российских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Издание пишет, что Великобритания предоставила Украине некоторые из своих новейших вооружений для борьбы с российскими беспилотниками Shahed.
Речь идет о ракетах Martlet. Однако официального заявления о поставках такого вида военной помощи пока нет.
Это легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная для нужд военных Великобритании компанией Thales Air Defense.
Министерство обороны Великобритании разместило первоначальный заказ на 1000 ракет, поставки которых были запланированы начиная с 2013 года. Однако начальная эксплуатационная способность была приобретена в 2021 году, а полная оперативная способность ожидается в 2024 году.
Ракета после принятия на вооружение в Великобритании получила название "Martlet". Она предназначена для обеспечения единого семейства оружия, которое может использоваться в различных режимах:
В апреле прошлого года было опубликовано видео с использованием ПЗРК по российскому беспилотнику "Орлан-10". СМИ удалось идентифицировать ракеты Martlet по особенностям транспортно-пускового контейнера зенитной управляемой ракеты.
Также в июне 2022 года с помощью Martlet удалось сбить российский вертолет Ка-52.
Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что Лондон предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы предоставить все необходимое для победы в войне.
Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.
Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящую деревню превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.
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