Поможет при отключениях света. Как купить солнечную станцию за 30% стоимости: ответ КГГА

Сколько домов установили солнечные панели в Киеве и как это сделать

С 2015 года в Киеве действует Конкурс проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева, в которых созданы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а также в кооперативных домах (ЖСК), сообщают в КГГА в ответ на запрос РБК- Украина.

По этой программе 30% работ реализуется за средства совладельцев, а 70% за средства бюджета Киева.

"Одно из направлений, реализуемых в рамках Конкурса проектов – это реконструкция или техническое переоснащение систем электроснабжения и/или теплоснабжения и/или горячего водоснабжения с применением возобновляемых или альтернативных источников энергии", – говорят в КГГА.

За счет средств бюджета Киева уже были установлены солнечные электростанции в девяти жилых многоквартирных домах ОСМД и ЖСК, говорится в сообщении.

Как помогут солнечные станции при отключениях света

Потребление сгенерированной электроэнергии позволяет домам в ситуациях, связанных с плановыми и аварийными отключениями электрической энергии, использовать ее в разных целях, говорят в Киевской городской государственной администрации.

Сгенерированную солнечными станциями электроэнергию в жилом доме можно использовать для: