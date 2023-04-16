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Германия получила более 300 сообщений о военных преступлениях в Украине

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Германия, Воскресенье 16 апреля 2023 21:26
Германия получила более 300 сообщений о военных преступлениях в Украине Фото: Германия получила сообщение о военных преступлениях в Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Федеральное управление криминальной полиции Германии (BKA) по состоянию на середину апреля получило 337 сообщений о возможном совершении военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Немецкое радио".

Министерство внутренних дел Германии предоставило информацию о полученных данных о военных преступлениях в ответ на запрос депутата от ХДС Гюнтера Крингса.

Согласно информации, данные о российско-захватнической войне поступали от украинских беженцев с войны или от немецкого населения. BKA поддержал украинских следователей, закупив и предоставив материалы для судебно-медицинской работы.

В 2022 году BKA закупило оборудование - например, для защиты доказательств и документации - на сумму более 11,5 миллиона евро и передало его украинским властям.

Ранее мы сообщали, что в Германии доказательства военных преступлений России в Украине.

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