Поможет экспортировать зерно. На Закарпатье создадут "сухой порт"

Как отмечают в ведомстве, "сухой порт" создадут в рамках проекта Horonda Platform, который помогут реализовать итальянские инвесторы. Планируется, что в селе Горонда построят инфраструктуру для хранения и экспорта агропродукции.

"Появление такого сухопутного зернового коридора в нашем регионе - это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение. Этот проект особенно важен в условиях войны. Мы благодарны за большое доверие руководству страны и международным инвесторам", - заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Он отметил, что логистический хаб будет способствовать развитию экспортного потенциала Украины, а также позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки.

В рамках проекта хотят создать возможности для перегрузки сельхозпродукции, построить складские помещения и разместить контейнеры для зерна, подсолнечного масла и не только. При этом благодаря появлению такого "сухого порта" удастся создать более 200 новых рабочих мест.

Экспорт зерна из Украины

Напомним, экспорт зерна из Украины был частично нарушен после того, как Россия решила выйти из "зерновой сделки". Такая инициатива позволяла перевозить зерно по Черному морю.

После этого наша страна запустила "зерновой коридор", который действует уже без договоренностей с РФ. По нему гражданские суда экспортируют из Украины агропродукцию и не только.

Недавно стало известно, что Украина с Британией создали специальный механизм, который позволит экспортерам получить скидки на страхования судов.