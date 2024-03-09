RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поможет "Дія". Украинским чиновникам упростили подачу деклараций

Фото: украинским чиновникам упростили подачу деклараций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Подачу деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для чиновников сделали более простой. Часть процесса теперь доступна в "Дії".

Об этом сказано в заявлении Министерства цифровой трансформации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отметили в ведомстве, запрос на подачу документов о членах семьи теперь можно осуществлять при помощи приложения "Дія". Для этого на портале НАПК при заполнении декларации нужно указать сведения о членах семьи и отправить им запрос в "Дії".

После подтверждения членом семьи НАПК соберет информацию о его активах и доходах из реестров и передаст декларанту. Данные поступают сразу в форме, необходимой для декларации. Такое нововведение "экономит кучу времени".

При этом до запуска услуги в "Дії" членам семьи нужно было искать документы о своей недвижимости, автомобилях и других активах, заказывать справки о доходах и не только. 

Услуга доступна авторизованным пользователям приложения "Дія" с верифицированным налоговым номером, которые являются членами семьи чиновника и получили запрос о предоставлении информации от декларанта.

Какую информацию должны указывать чиновники

В Минцифры напомнили, что украинские чиновники в декларациях обязаны указать данные не только о своем состоянии, но и о членах семьи, их активах и доходах. 

Это касается супруга декларанта, детей до 18 лет, а также человека, с которым проживает не менее 183 дней в течение года, ведет совместное хозяйство, имеет взаимные права и обязанности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский показал свою декларацию за 2022 год. Его доходы сократились втрое по сравнению с 2021. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Декларации о доходахДия