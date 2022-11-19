Болгария для передачи военной помощи Украине задействует около десятка самолетов

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что идет работа над логистическим обеспечением военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское агентство БНТ Новости.
Стоянов отметил, что транспортировка оказанной помощи будет осуществляться воздушным и наземным транспортом. С этой целью Болгария обратилась за помощью в США и Великобританию. Отправка будет обеспечена одним приемом, для чего задействовано 9 самолетов Boeing C-17.
Министр также прокомментировал военную помощь Украине в виде ремонта техники, а также решение 48-го Национального собрания, относительно которого Стоянов отметил, что поскольку армия имеет конституционные обязанности, Болгария не может предоставить комплексы С-300, потому что нечем будет защищать собственное небо.
"В первый период было три поставки, которые осуществило Министерство обороны - шлемы, бронежилеты. Это было в условиях бывшего правительства. Впоследствии временное правительство предоставило 350 аптечек для обслуживания 35 тысяч раненых, а также 35 тысяч комплектов одежды и обуви. Сейчас мы находимся на стадии подготовки к выполнению решения 48-го Национального собрания, которое будет передано учебной миссии в Польше. Однако это опять же для украинской армии. Какое это вооружение, к сожалению, я не могу поделиться, поскольку документ засекречен", - подчеркнул Стоянов.
Как отмечалось ранее, Болгария стала одним из самых крупных "непрямых" поставщиков оружия для Украины с начала полномасштабной войны - она продала рекордное количество оружия.
В начале ноября парламент Болгарии проголосовал за направление Украине тяжелого оружия, хотя ранее в Минобороны Болгарии заявляли, что их страна не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.
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