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Помогло ЦРУ. Зеленский пережил более 12 попыток покушения, - Independent

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. Часть помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Как отмечает издание, публицист Крис Уиппл в своей книге “Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена” утверждает, что в период перед полномасштабным вторжением в Украину с тайным визитом прибыл Уильям Бернс.

В книге сказано, что президент США Джо Байден поручил Бернсу рассказать Зеленскому "точные детали заговоров россиян".

"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и потрясен этой новостью", - приводит Independent цитату из книги Уиппла.

В издании добавляют, что всего с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

"Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России", - пишет Уиппл.

Напомним, еще в мае советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что на Зеленского пытались совершить более десятка покушений с начала полномасштабной войны.

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