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Помогли отбить ракетную атаку. Резников поблагодарил Германию за ЗРК IRIS-T

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Германию за передачу ЗРК IRIS-T, который сегодня помог отразить сегодняшнюю ракетную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства обороны Украины.

"Сколько бы мерзких ракет не запустили российские террористы, нас не испугаешь и не запугаешь. ВСУ знают, как защитить наше небо. Благодарим министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за новые возможности Украины", - отметил Резников.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сегодня наше ПВО уничтожило 60 ракет из 76.

Между тем, советник министра обороны не исключил вероятность повторного обстрела, поскольку Россия таким образом пытается принудить Украину к переговорам.

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