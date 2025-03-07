Без помощи и разведданных: что будет с ПВО Украины без США

В частности, речь о том, если в российское небо поднимется МиГ-31К и запустит "Кинжал", будут ли Воздушные силы знать об этом? Если вражеские дроны полетят из Чауды - будут ли знать об этом силы ПВО и главное, будут ли иметь чем их сбивать?

Как сказано в статье, в случае, если США перестанут поставлять помощь, через некоторое время Воздушным силам будет сложнее сбивать ракетное вооружение, которым Россия атакует Украину. В частности, речь о зенитных ракетах к Patriot в версии MSE, которые могут сбивать баллистику, - они могут стать дефицитными.

"Так же потенциально трудно может стать для авиации, которая запускает западные ракеты. Например, StormShadow / SCALP. И вообще вся работа HIMARS и работа по территории РФ или оккупированных территориях, где необходимы спутниковые координаты. Спутники есть и у других стран, например, во Франции. Но у США их значительно больше", - пояснил один из собеседников РБК-Украина.

А вот что касается поражения беспилотников, то Украина значительно менее зависима от США - как по средствам, так и по снарядам или патронам к ним. По мере того как Россия наращивала количество запущенных дронов, Воздушные силы учились противодействовать им с использованием более дешевых и менее дефицитных средств.

Большинство вражеских дронов уничтожаются мобильными огневыми группами, оснащенными стрелковым и зенитным оружием, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, для противодействия беспилотникам используют малую авиацию, вертолеты и комплексы ПВО, в частности американского производства.

Основные средства ПВО для уничтожения дронов:

крупнокалиберные пулеметы: ДШК, Browning, Canik;

зенитные пушки: ЗУ-23-2 (советская), Gepard (немецкая);

переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК);

радиоэлектронная борьба (РЭБ);

малая авиация и вертолеты;

ПВО малого и среднего радиуса действия, переданные США.

Что касается способности нашей ПВО "видеть" цели - здесь ситуация тоже оптимистичная. Три собеседника издания в военно-политических кругах объяснили, что данные о полетах российских истребителей, пусках крылатых и баллистических ракет или дальнобойных беспилотников Украина получала не только от США, но и из других источников, в частности от центров НАТО. Они, в свою очередь, не прекращали предоставлять Украине эту информацию. Поэтому, как убеждают источники РБК-Украина, возможный демарш администрации Трампа в сфере разведданных не повлияет на способность нашей ПВО "видеть".

Приостановка обмена разведданными США с Украиной

Напомним, США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, что подтвердил директор ЦРУ. Ранее сообщалось, что Вашингтон лишь ограничил передачу данных для ударов по территории России, но продолжал делиться информацией о позициях оккупантов.

В то же время украинские военные отрицают изменения в сотрудничестве с американской разведкой. Администрация Трампа таким образом давит на Киев, пытаясь заставить Украину сесть за стол переговоров с Москвой, выдвигая при этом требования только к украинской стороне.